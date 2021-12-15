На пересечении улиц Машиностроителей и Чернякова в Йошкар-Оле появится светофор

До сих пор перекресток был нерегулируемым. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Йошкар-Оле заканчивается обустройство Т-образного перекрестка у границы города и поселка Медведево. На пересечении улиц Машиностроителей и Чернякова начали установку светофора. Соответствующая просьба ранее поступала от местных жителей.

Властями столицы Марий Эл при содействии местной Госавтоинспекции было решено разместить на участке в общей сложности шесть транспортных и четыре пешеходных светофора, а также организовать дополнительный пешеходный переход.

Работы по обустройству перекрестка планируется завершить до конца года.