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Общество15 декабря 2021 11:12

На пересечении улиц Машиностроителей и Чернякова в Йошкар-Оле появится светофор

Соответствующая просьба ранее поступала от местных жителей
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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До сих пор перекресток был нерегулируемым.

До сих пор перекресток был нерегулируемым.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Йошкар-Оле заканчивается обустройство Т-образного перекрестка у границы города и поселка Медведево. На пересечении улиц Машиностроителей и Чернякова начали установку светофора. Соответствующая просьба ранее поступала от местных жителей.

Властями столицы Марий Эл при содействии местной Госавтоинспекции было решено разместить на участке в общей сложности шесть транспортных и четыре пешеходных светофора, а также организовать дополнительный пешеходный переход.

Работы по обустройству перекрестка планируется завершить до конца года.