Минниахнов обсудил проект по возобновлению серийного производства Ту-160 в Казани

Минниханов возглавил Совет директоров ПАО «Туполев» в сентябре. Фото: пресс-служба президента Татарстана

В среду, 15 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с управляющим директором ПАО «Туполев» Вадимом Королевым. Среди прочего стороны обсудили проект по возобновлению серийного производства Ту-160 на казанском авиационном заводе, модернизацию там же производственных площадок, а также исполнение госконтрактов.

Напомним, что в сентябре глава республики возглавил Совет директоров ПАО «Туполев».