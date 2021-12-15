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Общество15 декабря 2021 9:05

Минниахнов обсудил проект по возобновлению серийного производства Ту-160 в Казани

Встреча с управляющим директором ПАО «Туполев» Вадимом Королевым прошла в Доме правительства региона
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Минниханов возглавил Совет директоров ПАО «Туполев» в сентябре. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Минниханов возглавил Совет директоров ПАО «Туполев» в сентябре. Фото: пресс-служба президента Татарстана

В среду, 15 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с управляющим директором ПАО «Туполев» Вадимом Королевым. Среди прочего стороны обсудили проект по возобновлению серийного производства Ту-160 на казанском авиационном заводе, модернизацию там же производственных площадок, а также исполнение госконтрактов.

Напомним, что в сентябре глава республики возглавил Совет директоров ПАО «Туполев».