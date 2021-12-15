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Общество15 декабря 2021 8:25

Руководители ТСЖ Казани говорят, то им поручили проверить привиты ли от СOVID-19 пенсионеры

Власти города, в свою очередь, уверяют, что попросили их развесить объявления о проведении вакцинации - не более того
Авторы (2):
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Какими именно в итоге должны быть отчеты о проделанной работе жилищники не знают.

Какими именно в итоге должны быть отчеты о проделанной работе жилищники не знают.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководители ТСЖ Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани уверяют, что им поручили ходить по домам и разговаривать с пожилыми местными жителями о необходимости вакцинации от COVID-19. Жилищники уверяют говорят, что, согласно документу из исполкома города, обходы должны совершаться ежедневно с обязательным предоставлением отчета с фотографиями, сообщает «Вечерняя Казань».

Какими именно должны быть отчеты и фотографии сотрудники ТСЖ не знают. Власти столицы Татарстана, в свою очередь, заявили изданию, что направляли жилищникам тексты объявлений о проведении вакцинации, которые нужно было повесить в подъездах домов, но те что-то не правильно поняли.