Руководители ТСЖ Казани говорят, то им поручили проверить привиты ли от СOVID-19 пенсионеры

Какими именно в итоге должны быть отчеты о проделанной работе жилищники не знают. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководители ТСЖ Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани уверяют, что им поручили ходить по домам и разговаривать с пожилыми местными жителями о необходимости вакцинации от COVID-19. Жилищники уверяют говорят, что, согласно документу из исполкома города, обходы должны совершаться ежедневно с обязательным предоставлением отчета с фотографиями, сообщает «Вечерняя Казань».

Какими именно должны быть отчеты и фотографии сотрудники ТСЖ не знают. Власти столицы Татарстана, в свою очередь, заявили изданию, что направляли жилищникам тексты объявлений о проведении вакцинации, которые нужно было повесить в подъездах домов, но те что-то не правильно поняли.