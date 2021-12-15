В 2021 году в Татарстане построили четыре пункта весогабаритного контроля

Такие пункты повышают безопасность дорожного движения, снижают число мест концентрации ДТП и защищают дороги от перегрузки. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В 20201 году на региональных дорогах Татарстана были построены четыре автоматизированных пункта весогабаритного контроля. Они разместились на дорогах М7 «Волга» - Мамадыш, М7 «Волга» - Бизяки, Азеево – Черемшан – Шентала и Чистополь – Аксубаево - Нурлат.

В Миндортрансе республики отмечают, что такие комплексы повышают безопасность дорожного движения, снижают число мест концентрации ДТП и защищают дороги от перегрузки.