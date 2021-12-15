В Ульяновской области появятся два новых министерства и министр

Владимир Разумков заявил, что изменения начнут действовать до конца текущего года. Фото: ulgov.ru

В Ульяновской области создадут Министерство архитектуры, объединят Минстрой и МинЖКХ региона, а также введут должность министра связи. С этими предложениями на заседании оперштаба области выступил глава местного Кабмина Владимир Разумков.

Так, в регионе появится Министерство архитектуры и земельно-имущественных отношений, которое будет курировать структуры по формированию архитектурного облика региона, вопросы управления имуществом и земельные вопросы. Министерство строительства и архитектуры, в свою очередь, объединят с Министерством энергетики и ЖКХ, создав тем самым Министерства жилищно-коммунального комплекса и строительства Ульяновской области.

Также в правительстве региона введут новую должность министра цифровизации и связи без обособленной структуры. Назначенный на эту должность будет курировать Агентство технологического развития, учреждение “Правительство для граждан”, Центр управления регионом и Центр организации дорожного движения.

Помимо этого, Министерству экономического развития и промышленности снова доверят анализ региональной экономики и социально-экономического прогнозирования. Ранее эту функцию выполнял Центр стратегических исследований.

Изменения начнут действовать до конца текущего года. Увеличение штатной численности не рассматривается.