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Общество15 декабря 2021 5:55

В Чебоксарах откроется стела «Город трудовой доблести» за 47 миллионов рублей

Высота объекта составит 26 метров
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Автором объекта стал скульптор-монументалист Денис Стритович.

Автором объекта стал скульптор-монументалист Денис Стритович.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Чебоксарах запланировано на 24 декабря. На создание объекта высотой около 26 метров было потрачено 47 миллионов рублей. Автором работы вступил скульптор-монументалист Денис Стритович.

На барельефах стелы разместили изображения, посвященные трудовому подвигу местных жителей, которые трудились на предприятиях города в годы Великой Отечественной войны. Объект выполнен из металлического каркаса, облицован листами из нержавеющей стали и литыми бронзовыми рельефами. Основные фасады изготовили из матового стекла с внутренней подсветкой.