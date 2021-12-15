В Чебоксарах откроется стела «Город трудовой доблести» за 47 миллионов рублей

Автором объекта стал скульптор-монументалист Денис Стритович. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Чебоксарах запланировано на 24 декабря. На создание объекта высотой около 26 метров было потрачено 47 миллионов рублей. Автором работы вступил скульптор-монументалист Денис Стритович.

На барельефах стелы разместили изображения, посвященные трудовому подвигу местных жителей, которые трудились на предприятиях города в годы Великой Отечественной войны. Объект выполнен из металлического каркаса, облицован листами из нержавеющей стали и литыми бронзовыми рельефами. Основные фасады изготовили из матового стекла с внутренней подсветкой.