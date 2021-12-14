17 декабря в ряде домов Советского района Казани почти на сутки отключат воду

Отключение воды ожидается с 9:00 17 декабря до 6:00 18 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17 декабря в ряде домов Советского района Казани почти на сутки отключат водоснабжение. Эти неудобства связаны с подключением водопроводов.

Так, с 9:00 17 числа до 6:00 18 числа воды не будет в некоторых домах по улицам Академика Арбузова, Артиллерийской, Журналистов, Зур Урам, Кирпичникова, Коновалова, Краснооктябрьской, Ново-Азинской, Олонецкой, Зенитной, Кавалерийской, Металлистов, Оборонной, Строительной, Халитова, а также на Сибирском тракте. Подробный список домов доступен на сайте мэрии города.

Казанцев просят заранее запастись водой. Автоцистерны будут выезжать согласно заявкам, которые можно оставлять по телефону: +7 (843) 231-62-60.