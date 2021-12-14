В Татарстане на Волге житель Чувашии провалился под лед и погиб

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

В этот вторник, 14 декабря, в экстренные службы поступила информация о том, что в Камско-Устьинском районе около поселка Сюкеевский Взвоз на Волге в 700 метрах от берега под лед провалился мужчина, сообщает МЧС Татарстана.

- С поверхности воды сотрудники ГИМС извлекли тело 38-летнего мужчины. Его доставили на берег и передали полицейским, - отметили в ведомстве.

Было установлено, что погибший являлся жителем поселка Восход Алатырского района Чувашии. По предварительным данным, причина трагедии – выход мужчины на неокрепший лед.