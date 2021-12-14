После введения системы QR-кодов в Татарстане начала улучшаться ситуация с COVID-19

На прошлой неделе в республике выявили на 8% меньше больных коронавирусом, чем на позапрошлой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После введения системы QR-кодов в торговых центра и общественном транспорте в Татарстане снизился уровень заболеваемости COVID-19. Так, до последних антиковидных ограничений еженедельный прирост зараженных составлял 19%, а теперь число инфицированных снижается, сообщает «Татар-информ».

Например, на неделе с 6 по 11 декабря в республике выявили на 8% меньше больных коронавирусом, чем до того - с 29 ноября по 5 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минниханова беспокоит возможность завоза омикрона в Татарстан из Турции, ОАЭ и Египта

По его словам, в аэропортах республики продолжается тестирование лиц, прибывающих из этих стран (подробности)

Минниханов о ситуации с COVID-19 в Татарстане: Количество заболевающих в республике снижается

При этом фиксируется рост случаев заражения гриппом и ОРВИ (подробности)