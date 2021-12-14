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Здоровье14 декабря 2021 14:46

После введения системы QR-кодов в Татарстане начала улучшаться ситуация с COVID-19

До последних антиковидных ограничений еженедельный прирост зараженных составлял 19%
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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На прошлой неделе в республике выявили на 8% меньше больных коронавирусом, чем на позапрошлой.

На прошлой неделе в республике выявили на 8% меньше больных коронавирусом, чем на позапрошлой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После введения системы QR-кодов в торговых центра и общественном транспорте в Татарстане снизился уровень заболеваемости COVID-19. Так, до последних антиковидных ограничений еженедельный прирост зараженных составлял 19%, а теперь число инфицированных снижается, сообщает «Татар-информ».

Например, на неделе с 6 по 11 декабря в республике выявили на 8% меньше больных коронавирусом, чем до того - с 29 ноября по 5 декабря.

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