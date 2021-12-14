Верховный суд Татарстана отклонил иск непривитых людей, требущих вернуть им работу

С 6 декабря в регионе от работы должны быть отстранены все невакцинированные от вируса и не имеющие медотвода от прививки сотрудники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 14 декабря, Верховный суд Татарстана отклонил иск 11 жителей Казани, требовавших признать незаконным отстранение от работы за отказ вакцинироваться от COVID-19. Истцами выступили представители различных профессий, среди которых были педагоги, ответчиком - Роспотребнадзор республики.

Напомним, с 6 декабря в регионе от работы должны быть отстранены все невакцинированные от вируса и не имеющие медотвода от прививки сотрудники.