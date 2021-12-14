Россияне мечтают победить пандемию, увеличить доход и приобрести свое жилье

Банк «Открытие»

Победа над пандемией COVID-19, финансовое благополучие и наличие собственного жилья оказались самыми заветными желаниями большинства жителей России в наступающем году. Об этом свидетельствуют результаты опроса*, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие». Материальная мечта каждого четвертого россиянина стоит дороже 5 млн рублей.

Более чем у половины опрошенных (55%) есть несколько заветных желаний. У каждого третьего (33%) оно одно.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, исполнение какой мечты они хотели бы увидеть в будущем году, и выбрать самое заветное желание.

Относительное большинство опрошенных (20%) назвали своим самым заветным желанием победу над пандемией. Каждый шестой (14%) — увеличение дохода. 13% — наличие собственного / отдельного жилья. 9% мечтают о кругосветном путешествии, 8% — купить машину, 5% — открыть свой бизнес, столько же — переехать в другую страну. Почти 5% хотели бы изменить будущее своей страны, 4% хотелось бы найти идеальную работу, 3,5% желают любви. 3% мечтают выучить иностранный язык и переехать в другой город. По 2% хотят стать знаменитыми, мечтают об отпуске и получении водительских прав.

Больше всего опрошенных (43%) указали, что исполнение их заветного желания требует сравнительно небольшой суммы денег. Исполнение мечты свыше трети респондентов (36%) требует очень больших вложений. И каждый пятый (21%) утверждает, что выполнение его желания вообще не требует финансовых затрат. Четверть респондентов (26%) оценили свою мечту выше 5 млн рублей. Почти четверть (23%) — в сумму до 100 тысяч рублей. Каждый восьмой (12%) — в 1-3 млн рублей. Каждый десятый (10%) — в 3-5 млн рублей. Столько же — в 0,5-1 млн рублей. 8% — в 250-500 тысяч рублей. 4% — в 150-200 тысяч рублей. 3% — в 100-150 тысяч рублей. Столько же — в 200-250 тысяч рублей.

Для осуществления своей мечты относительное большинство участников опроса (31%) много работают, строят карьеру. 27% опрошенных отметили, что откладывают деньги. 4% взяли кредит в банке. 14% получают дополнительное образование. При этом почти четверть респондентов (23%) пока ничего для этого не делают.

Треть респондентов пока не закладывает никаких сумм на исполнение своей мечты. Каждый пятый (21%) ничего не тратит потому, что исполнение его мечты не требует денег, а у 10% пока нет средств, чтобы покрыть такую статью расходов.

21% тратят на мечту от 240 тысяч рублей в год, 13% — 12-60 тысяч рублей в год, 9% — 60-120 тысяч рублей, 6% — 180-240 тысяч рублей, 5,5% — 120-180 тысяч рублей. Почти 5% — до 12 тысяч рублей.

- Мечты сбываются, главное — верить в них и выбрать правильную стратегию их осуществления. Для достижения финансовой цели не обязательно иметь крупный стартовый капитал, его можно сформировать, откладывая с зарплаты и других доходов 5-10%. Такой способ дисциплинирует и вырабатывает хорошую привычку делать сбережения. Чтобы деньги не лежали мертвым грузом, а приносили максимальную пользу, нужно выбрать наиболее подходящий вариант для их инвестирования. Оптимальный вариант — сформировать портфель, в который должны входить накопительное страхование жизни для обеспечения финансовой защиты и получения множества полезных сервисов, а также инвестиционное страхование жизни для приумножения капитала, — отмечает директор по маркет-менеджменту, член правления «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

*Телефонный опрос проводился с 15 по 30 ноября 2021 года во всех федеральных округах. В нем приняли участие 1500 человек.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка.Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.