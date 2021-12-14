В Казани задержали москвича, в иномарке которого было 8,5 килограмм наркотиков

Свою вину мужчина признал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью на стационарном посту полиции «Малиновка» в Татарстане был остановлен автомобиль Chevrolet под управлением 22-летнего жителя Москвы. В ходе проверки документов автоинспекторы заметили, что водитель сильно нервничает, и решили провести досмотр иномарки.

На дне багажника машины были обнаружены шесть свертков с порошкообразным веществом. Последующая экспертиза показала, что в них было около 8,5 килограмм наркотиков.

- В ходе опроса задержанный пояснил, что он устроился «закладчиком» наркотических средств. Общение осуществлял с куратором в одном из мессенджеров В его обязанности входило забирать оптовую закладку с наркотическим средством, расфасовывать и оборудовать розничные тайники закладки, - сообщает пресс-служба МВД республики.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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