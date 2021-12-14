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Общество14 декабря 2021 12:30

В Татарстане создадут центр компетенций в области минерально-сырьевого комплекса

Соответствующее соглашение подписали глава республики и ректор Санк-Петербургского горного университета
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Минниханов и Литвиненко рассмотрели возможность реализации и других совместных проектов. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Минниханов и Литвиненко рассмотрели возможность реализации и других совместных проектов. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Во вторник, 14 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов, находясь с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, встретился с ректором горного университета Владимиром Литвиненко. Стороны подписали соглашение о создании в республике регионального центра компетенций в области минерально-сырьевого комплекса.

Помимо этого Минниханов и Литвиненко рассмотрели возможность реализации других совместных проектов. Речь шла, в частности, о проектах в рамках Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО и в рамках консорциума «Недра». Также поднималась тема о проведении Комитета Всемирного наследия в 2022 году в Казани и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба президента Татарстана.