В Татарстане создадут центр компетенций в области минерально-сырьевого комплекса

Минниханов и Литвиненко рассмотрели возможность реализации и других совместных проектов. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Во вторник, 14 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов, находясь с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, встретился с ректором горного университета Владимиром Литвиненко. Стороны подписали соглашение о создании в республике регионального центра компетенций в области минерально-сырьевого комплекса.

Помимо этого Минниханов и Литвиненко рассмотрели возможность реализации других совместных проектов. Речь шла, в частности, о проектах в рамках Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО и в рамках консорциума «Недра». Также поднималась тема о проведении Комитета Всемирного наследия в 2022 году в Казани и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба президента Татарстана.