Тарифы на водоотведение в Казани могут подорожать на 41%

Информация о повышении цен на тарифы утверждена в проекте президента Татарстана о предельных индексах платы за коммунальные услуги в регионе на 2022 год. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как в 2022 году в Казани могут изменяться цены на коммунальные услуги. Согласно соответствующему проекту президента Татарстана, больше всех подорожают тарифы на воду. Так, стоимость кубического метра на водоотведение подскачет на 41,2% и составит 27,6 рубля. Стоимость подачи холодной воды, в свою очередь, может вырасти на 10,9% и составить 24,8 рубля за кубический метр.

За тепло местные жители будут платить на 6,2% больше - 2006,4 рубля за гигакалорию.

Тарифы на электроэнергию вырастут на 4,6% – до 4,3 рубля за 1 киловатт-час. Газ подорожает на 3% и составит 6,25 рубля за кубический метр. Тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами будет стоить 508,1 рубля за 1 кубический метр, что больше нынешних показателей на 4%.