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Общество14 декабря 2021 6:35

Новый год-2022 в Нижнекамске: в городе откроют восемь ёлочных городков

Они расположатся в парках и скверах
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Специально оформленные площадки появятся также в Камских Полянах и еще в 15 поселениях Нижнекамского района.

Специально оформленные площадки появятся также в Камских Полянах и еще в 15 поселениях Нижнекамского района.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Для празднования Нового года в Нижнекамске откроют восемь елочных городков. Они появятся в городском парке «Семья», парке чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая, сквере Лемаева, парке Нефтехимиков, парке «Великий», на набережной Камы, парке «ТАНЕКО» и в сквере Шинников.

Также в преддверии праздника в городе украшаются здания торговых центров и организовываются новогодние фотозоны, сообщают местные власти.

Заметим, что специально оформленные площадки появятся также в Камских Полянах и еще в 15 поселениях Нижнекамского района.