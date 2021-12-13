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Общество13 декабря 2021 14:43

Синоптики Татарстана прогнозируют снежную и морозную неделю

В Гидрометцентре республики также предупреждают о гололедице
Инзиля ШАКИРОВА
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Ночью 14 и 15 декабря столбики термометров опустятся до -11 градусов.

Ночью 14 и 15 декабря столбики термометров опустятся до -11 градусов.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

На этой неделе, с 13 по 19 декабря, в Татарстане ожидается морозная и снежная неделя, сообщили в Гидрометцентре республики.

Так, 14 и 15 декабря ночью столбики термометров опустятся до -11 градусов. Днем ожидается снег, а в некоторых районах Татарстана - метель. Температура воздуха в днем составит от -3 до -8 градусов.

В последующие дни, с 16 по 19 декабря, в темное время суток температура будет в пределах 2-7 градусов мороза, в дневное – от 0 до -5 градусов. Синоптики также прогнозируют снег и гололедицу.