До 2012 года она была помощником проректора по УМР и ЗИО Казанского государственного технологического университета. Фото: Денис Гордийко, kzn.ru

В понедельник, 13 декабря, Организационный совет исполкома Казани возглавила Ирина Бочкова. Ранее она была руководителем аппарата администрации Кировского и Московского районов города.

Одной из важных задач на новой должности для Бочковой станет распространение опыта работы эксперсс-офиса по оказанию государственных и муниципальных услуг, который впервые был создан в администрации Кировского и Московского районов, на весь город, заметил мэр столицы Татарстан Ильсур Метшин.

Заметим, что в 1999 году Бочкова окончила Казанский государственный технологический университет по специальности «экономист-менеджер». До 2012 года она была помощником проректора по УМР и ЗИО родного вуза.