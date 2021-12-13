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Общество13 декабря 2021 14:12

Организационный совет исполкома Казани возглавила Ирина Бочкова

Ранее она занимала пост руководителя аппарата администрации Кировского и Московского районов города
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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До 2012 года она была помощником проректора по УМР и ЗИО Казанского государственного технологического университета. Фото: Денис Гордийко, kzn.ru

До 2012 года она была помощником проректора по УМР и ЗИО Казанского государственного технологического университета. Фото: Денис Гордийко, kzn.ru

В понедельник, 13 декабря, Организационный совет исполкома Казани возглавила Ирина Бочкова. Ранее она была руководителем аппарата администрации Кировского и Московского районов города.

Одной из важных задач на новой должности для Бочковой станет распространение опыта работы эксперсс-офиса по оказанию государственных и муниципальных услуг, который впервые был создан в администрации Кировского и Московского районов, на весь город, заметил мэр столицы Татарстан Ильсур Метшин.

Заметим, что в 1999 году Бочкова окончила Казанский государственный технологический университет по специальности «экономист-менеджер». До 2012 года она была помощником проректора по УМР и ЗИО родного вуза.