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Общество13 декабря 2021 14:10

В Казани перекрыли движение по улицам Жуковского, Маркса и Фучика

Это связано с работами по реконструкции электросетей и строительству новой станции метро
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Денис Гордийко

Фото: Денис Гордийко

Транспорту и пешеходам в столице Татарстана запрещено передвижение по улицам Жуковского и Маркса. Так, согласно распоряжению Исполкома города, до 30 декабря ограничение будет действовать на следующих участках – около домов №21 на Жуковского и №41/13 и №43 на улице Маркса. Там до указанной даты рабочие займутся строительством и реконструкцией электросетей.

В свою очередь из-за работ по выносу газопровода из зоны строительства новой станции метро до 23 января 2022 года закрыт проезд по улице Фучика – в районе домов №141а и №106а.