С горбольницы №5 в Набережных Челнах сняли статус ковид-госпиталя

Больных COVID-19 горожан продолжают принимать в инфекционной больнице. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С понедельника, 13 декабря городская больница №5 в Набережных Челнах, ранее объявленная ковид-госпиталем, начала работать в штатном режиме. Однако при необходимости там могут вновь развернуть койки для больных COVID-19, заявил начальник управления здравоохранения города Александр Николаев.

Таким образом, в татарстанском автограде осталось лишь одно медучреждение для зараженных коронавирусом - инфекционная больница. В городе также продолжают работать пункты вакцинации от вируса.