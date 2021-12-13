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Общество13 декабря 2021 13:05

С горбольницы №5 в Набережных Челнах сняли статус ковид-госпиталя

При необходимости там могут вновь развернуть койки для зараженных
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Больных COVID-19 горожан продолжают принимать в инфекционной больнице.

Больных COVID-19 горожан продолжают принимать в инфекционной больнице.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С понедельника, 13 декабря городская больница №5 в Набережных Челнах, ранее объявленная ковид-госпиталем, начала работать в штатном режиме. Однако при необходимости там могут вновь развернуть койки для больных COVID-19, заявил начальник управления здравоохранения города Александр Николаев.

Таким образом, в татарстанском автограде осталось лишь одно медучреждение для зараженных коронавирусом - инфекционная больница. В городе также продолжают работать пункты вакцинации от вируса.