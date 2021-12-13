На "КАМАЗе" намерены отказаться от корпоративных отпусков на пять лет

В настоящее время на предприятии одновременно производят модели сразу трех поколений - К3, К4 и К5. Фото: kamaz.ru

ПАО "КАМАЗ" планирует перейти на скользящий график отпусков. Такого формата на предприятии будут придерживаться в ближайшие пять лет из-за повышенных обязательств по объему производства и ограниченности рынка труда, сообщают на предприятии, сообщают "Вести КАМАЗа"

В настоящее время на предприятии одновременно производят модели поколений К3, К4 и К5. В случае, если новые модели начнут производить в большем количестве, то выпуск линейки К4 стабилизируется, а с 2023 года и вовсе начнет снижаться. При этом весь модельный ряд К5 останется в производстве.

Ранее сообщалось о подобных планах компании только на ближайший год в связи с увеличением выпуска продукции на 15-20%.