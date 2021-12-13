После госпитализации посетителей частного бассейна в Казани возбуждено уголовное дело

На данный момент состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как девять человек почувствовали себя плохо, посетив частный бассейн в казанском поселке Кульсеитово, возбуждено уголовное дело. Неустановленное пока лицо подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в СУ СКР по Татарстану.

Напомним, утром в понедельник, 13 декабря, к медикам обратились девять человек, в том числе трое подростков, с жалобами на самочувствие. Трое взрослых были доставлены в горбольницу №7, трое детей - в ДРКБ республики, еще трое - отказались от госпитализации. По предварительным данным, все они отравились парами хлора.

На данный момент состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.