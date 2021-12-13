Перевозчики Казани попросили Минниханова выделить субсидии из-за QR-кодов

В обращении отмечается, что только финансовая поддержка поможет автотранспортным предприятиям избежать банкротства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перевозчики Казани сообщили о ухудшении их финансового положения после введения в Татарстане системы QR-кодов и, как следствие, падения пассажиропотока, и попросили президента республики Рустама Минниханова выделить им субсидии до отмены антиковидных мер.

- Введение QR-кодов в автобусах очень больно ударило по перевозчикам Казани. Из-за введения куар-кодов в общественном транспорте пассажиропоток сократился более чем на 30%, пропорционально упала и выручка автотранспортных предприятий, - говорится в соответствующем обращении.

Перевозчики также заметили, что после агрессивного поведения со стороны непривитых пассажиров, им пришлось уговаривать сотрудников не увольняться. Только финансовая поддержка региона поможет автотранспортным предприятиям не обанкротиться.