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Общество13 декабря 2021 11:31

Перевозчики Казани попросили Минниханова выделить субсидии из-за QR-кодов

По их словам, пассажиропоток в городе сократился более чем на 30%
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В обращении отмечается, что только финансовая поддержка поможет автотранспортным предприятиям избежать банкротства.

В обращении отмечается, что только финансовая поддержка поможет автотранспортным предприятиям избежать банкротства.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перевозчики Казани сообщили о ухудшении их финансового положения после введения в Татарстане системы QR-кодов и, как следствие, падения пассажиропотока, и попросили президента республики Рустама Минниханова выделить им субсидии до отмены антиковидных мер.

- Введение QR-кодов в автобусах очень больно ударило по перевозчикам Казани. Из-за введения куар-кодов в общественном транспорте пассажиропоток сократился более чем на 30%, пропорционально упала и выручка автотранспортных предприятий, - говорится в соответствующем обращении.

Перевозчики также заметили, что после агрессивного поведения со стороны непривитых пассажиров, им пришлось уговаривать сотрудников не увольняться. Только финансовая поддержка региона поможет автотранспортным предприятиям не обанкротиться.