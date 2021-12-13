Оператор сотовой связи билайн запустил технологию VoLTE в Татарстане

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Оператор сотовой связи билайн запускает голосовую связь нового поколения VoLTE (Voice over LTE*) на всей территории Республики Татарстан. Новая технология не только позволит пользоваться мобильным интернетом во время звонка и обеспечит моментальное соединение с собеседником, но и сэкономит заряд батареи смартфонов абонентов.

Сервис позволяет совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE без переключения стандартов связи, что открывает целый ряд преимуществ для клиентов. Так, абоненты могут одновременно говорить по телефону и пользоваться мобильным 4G-интернетом: проверять почту, «серфить» в социальных сетях, загружать фото и видео.

Качество передачи звука улучшается за счет технологии HD Voice**, создается эффект «живого присутствия» во время разговора. Соединение устанавливается почти мгновенно и минимизируется вероятность обрывов из-за перегрузки сети. Так что вы дозвонитесь до своих близких в нужную минуту и сможете вызвать такси, если вдруг будете опаздывать на встречу. А еще технология VoLTE помогает экономить заряд аккумулятора смартфона, который разряжается быстрее из-за частых переключений стандартов связи.

- Оператор сотовой связи билайн в Татарстане планомерно расширяет зону покрытия 4G-интернетом и увеличивает емкость сети в Казани и по всей республике. Например, только за прошлый год мы ускорили мобильный интернет более чем в 100 населенных пунктах, а 30 тысяч жителей малочисленных населенных пунктов получили доступ к 4G-скоростям. Кроме строительства новых базовых станций в Казани мы запустили искусственный интеллект для управления телеком-оборудованием. В результате средняя скорость мобильного интернета выросла почти на 30% и остается стабильной даже в пиковые моменты нагрузки. Нам важно, чтобы наши клиенты получали только лучший сервис, и запуск технологии VoLTE – еще один важный шаг к этой цели, – комментирует директор Казанского кластера билайн Анвар Шахмаев

Услуга VoLTE доступна там, где есть покрытие 4G, и тарифицируется как обычный голосовой трафик. Обращаем внимание, что абонентам предварительно необходимо включить функцию VoLTE в настройках телефона, если это еще не сделано. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих VoLTE, можно здесь.

*голос через LTE

**широкополосный звук