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Общество13 декабря 2021 9:56

ТЦ Набережных Челнах проверят на соблюдение антиковидных мер перед Новым годом

В конце декабря в магазинах ожидается большой наплыв посетителей
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Проверки администрации города начнутся после 20 декабря.

Проверки администрации города начнутся после 20 декабря.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Набережных Челнов планируют запустить проверку крупных торговых центров города на предмет организации QR-режима. Дело в том, что в конце декабря в магазинах ожидается большой наплыв посетителей, заявил в понедельник, 13 декабря, мэр города Наиль Магдеев.

Градоначальник отметил, что в связи с предстоящим ажиотажем на входах в ТЦ должен стоять не один проверяющий, а целая группа. Проверки администрации начнутся после 20 декабря.