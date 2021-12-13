ТЦ Набережных Челнах проверят на соблюдение антиковидных мер перед Новым годом

Проверки администрации города начнутся после 20 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Набережных Челнов планируют запустить проверку крупных торговых центров города на предмет организации QR-режима. Дело в том, что в конце декабря в магазинах ожидается большой наплыв посетителей, заявил в понедельник, 13 декабря, мэр города Наиль Магдеев.

Градоначальник отметил, что в связи с предстоящим ажиотажем на входах в ТЦ должен стоять не один проверяющий, а целая группа. Проверки администрации начнутся после 20 декабря.