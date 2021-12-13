В Татарстане рыбак на самодельном мотовездеходе застрял в полынье

На помощь мужчине прибыли спасатели. Фото: МЧС Татарстана

Утром в понедельник, 13 декабря, на реке Кама у Лаишево 53-летний рыбак на самодельном мотовездеходе застрял в полынье (незамерзшее или уже растаявшее место на ледяной поверхности водоема - ред.). Самостоятельно выбраться из ловушки он не мог и попросил помощи у экстренных служб.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС Татарстана, которые подали мужчине спасательную веревку и вытащили его на крепкий лед. Медицинская помощь рыбаку не понадобилась.

- Административная комиссия муниципального образования рассмотрит вопрос привлечения к административной ответственности по ст. 3.10 КоАП РТ о запрете выхода на лёд толщиной менее 7 сантиметров, - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в 11 декабря с тонкого льда на реке Волга у поселка Камское Устье эвакуировали троих рыбаков, один из которых провалился под лед, но был спасен товарищами.