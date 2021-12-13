На реке Свияга в Ульяновске с тонкого льда спасли троих детей

Во время спасательной операции лед треснул основательно и начал заполняться водой, однако на ход работ это не повлияло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в воскресенье, 12 декабря, трое детей решили перейти с одного берега реки Свияга в Ульяновске до другого. Возвращаясь, они заметили, как треснул тонкий лед. Ребята позвонили в экстренные службы.

На место оперативно приехали сотрудники МЧС региона. Один из них, будучи в гидрокостюме, протянул детям страховочный трос, по котором он по очереди подходил к ним, надевал на них спасательный жилет и передавал коллегам. Всех детей удалось эвакуировать, сообщили в пресс-службе ведомства.