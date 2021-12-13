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Общество13 декабря 2021 5:59

Власти Ульяновска выделили 97 миллионов рублей на покупку машин для уборки снега

Соответствующий тендер проводит Управление дорожного хозяйства и транспорта города
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В списке на приобретение значатся комбинированные дорожные машины, мини-погрузчики и прицепные бункеры с пескоразбрасывателями.

В списке на приобретение значатся комбинированные дорожные машины, мини-погрузчики и прицепные бункеры с пескоразбрасывателями.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Ульяновска выделили 97 миллионов рублей на покупку 17 дополнительных машин для уборки снега. Соответствующий тендер проводит Управление дорожного хозяйства и транспорта города.

В перечне необходимой техники значатся четыре комбинированных дорожных машины. Они применяются при обработке дорог противогололёдными реагентами. Также ими сгребают свежевыпавший снег на обочины и одновременно подметают дороги.

Вместе с тем будут приобретены восемь универсальных мини-погрузчиков МКСМ 800 А-1 с навесным оборудованием для широкого спектра работ и пять прицепных бункеров с пескоразбрасывателями.