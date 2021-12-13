УНИКС вернул лидерство в таблице Единой лиги ВТБ, обыграв эстонский «Калев»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил, что во многом эта победа команды – заслуга хорошей защиты. Фото: unics.ru

12 декабря в Казани состоялся матч УНИКСа против «Калева» из Эстонии. Игра в рамках Единой лиги ВТБ завершилась уверенной победой хозяев – 71:54. УНИКС закрепился на первом месте в таблице лиги.

Матч с «Калевом», мощно обыгравшим московский ЦСКА, был для казанской команды весьма значимым. Главный тренер клуба Велимир Перасович выбрал для этой игры следующий стартовый состав: Джон Браун, Джаррелл Брэнтли, Вячеслав Зайцев, Марио Хезонья и Дмитрий Узинский.

Первая четверть началась для УНИКСа напряженно. За первые две минуты хозяева умудрились получить четыре фола. Эстонцы подтянулись к середине матча, реализовав две трехочковые. На арену вернулся форвард УНИКСа Андрей Воронцевич и исправил ситуацию ответной трехой. Хозяева закрепили защиту. Итог первой четверти – 25:15.

Вторая четверть для УНИКСа также прошла вполне успешно. Отличились Воронцевич, Марко Списсу и Артем Комолов. Преимущество все еще было за хозяевами.

В третьей четверти УНИКС расслабился, что отразилось на счете. «Калев» попытался сократить разрыв. Технически гости сыграли на порядок лучше противника.

Во время финальной четверти «Калев» показал тактику, благодаря которой ранее обыграл ЦСКА. Эстонцы не сдавались до последнего, реализовав целую серию трехочковых. УНИКС тоже не дремал: команде даже удалось нейтрализовать одну из трешек противника прямо над кольцом. Исход матча был известен уже в последнюю минуту матча. Игроки приняли приняли его еще до финальной сирены.

Игру прокомментировал главный тренер УНИКСа Велимир Перасович. Он отметил, что во многом эта победа команды – заслуга хорошей защиты. Соперника нельзя была недооценивать. Также Перасович не скрывал радости возвращению Андрея Воронцевича. Видно, у главного тренера на него свои планы.