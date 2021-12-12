В начале рабочей недели в Татарстане ожидается небольшой снег и гололедица

Днем в понедельник, 13 декабря, в республике ожидается от -6 до -11 градусов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Грядущая рабочая неделя в Татарстане начнется с небольшого снега и гололедицы на дорогах. Что касается температуры воздуха, то ночью на понедельник, 13 декабря, в республике ожидается -10...-15 градусов, в некоторых районах — до -20. Днем потеплеет до -6...-11 градусов.

15 числа ночью прогнозируется -7...-12 градусов, днем — -3...-8 градусов. Похожая погода будет и в среду — -6...-11 градусов ночью и -2...-7 - днем.

Ветер в ближайшие три дня обещает быть умеренным, сообщает региональный Гидрометцентр.