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Общество12 декабря 2021 15:06

В начале рабочей недели в Татарстане ожидается небольшой снег и гололедица

Ветер обещает быть умеренным, сообщают синоптики
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Днем в понедельник, 13 декабря, в республике ожидается от -6 до -11 градусов.

Днем в понедельник, 13 декабря, в республике ожидается от -6 до -11 градусов.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Грядущая рабочая неделя в Татарстане начнется с небольшого снега и гололедицы на дорогах. Что касается температуры воздуха, то ночью на понедельник, 13 декабря, в республике ожидается -10...-15 градусов, в некоторых районах — до -20. Днем потеплеет до -6...-11 градусов.

15 числа ночью прогнозируется -7...-12 градусов, днем — -3...-8 градусов. Похожая погода будет и в среду — -6...-11 градусов ночью и -2...-7 - днем.

Ветер в ближайшие три дня обещает быть умеренным, сообщает региональный Гидрометцентр.