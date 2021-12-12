На развитие Ульяновска в 2022 году потратят более 8 миллиардов рублей

Накануне был принят бюджет Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, что в 2022 году из областного бюджета Ульяновску направят более 8 миллиардов рублей. На эти средства, среди прочего, планируется отремонтировать дороги, благоустроить дворы и общественные пространства, развить сферу культуры и оказать социальную поддержку местным жителям, заявил мэр города Дмитрий Вавилин.

Заметим, что накануне был принят бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Так, доходы казны определены в размере 72,9 миллиарда рублей, 18 миллиардов из которых будет представлять из себя финансовая помощь правительства России. Расходная часть, в свою очередь, должна составить около 77,9 миллиарда рублей.