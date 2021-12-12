В Татарстане COVID-19 подтвердился еще у 189 человек

33 808 ранее инфицированных жителей региона выздоровели, а 1 337 - скончались. Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным на воскресенье, 12 декабря, в Татарстане выявлено 40 607 случаев COVID-19, в том числе 189 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (103 человека), Набережных Челнов (11) и Нижнекамского района (10). Госпитализация накануне потребовалась 74 больным, сообщает Минздрав республики.

На сегодняшний день, 33 808 ранее инфицированных жителей региона выздоровели, а 1 337 - скончались.