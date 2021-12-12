В 2021 году татарстанские «Точки роста» получили оборудование на 175 миллионов рублей

На данный момент подобные центры функционируют в 114 образовательных учреждениях региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2021 года татарстанские центры «Точка роста» (федеральная сеть центров образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, организованная в рамках проекта «Современная школа» - ред.) получили новое оборудование и средства обучения на общую суммы порядка 175 миллионов рублей. Деньги на эти цели были выделены по национальному проекту «Образование», сообщают в Минэкологии республики.

Заметим, что на данный момент «Точки роста» функционируют в 114 образовательных учреждениях региона, в том числе в сельских районах. Планируется, что к 2024 году количество подобных образовательных центров в Татарстане увеличится до 500.