В электричках Татарстана больше нельзя оплачивать проезд картой

При отказе оплатить проезд наличными пассажир должен будет покинуть поезд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что с 11 декабря билеты на электрички, курсирующие по Татарстану, в пути следования можно приобрести только за наличные средства. Причина этого - отсутствие устойчивого Интернет-соединения, говорят в пассажирской компании «Содружество».

При отказе оплатить проезд наличными пассажир должен будет покинуть поезд на ближайшей станции и заплатить штраф.

Так, приобрести билет на электричку при помощи банковской картой теперь можно только на кассах или в соответствующих автоматах.