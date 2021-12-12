Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 декабря 2021 7:53

В электричках Татарстана больше нельзя оплачивать проезд картой

Причина этого - отсутствие устойчивого Интернет-соединения в пути
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
При отказе оплатить проезд наличными пассажир должен будет покинуть поезд.

При отказе оплатить проезд наличными пассажир должен будет покинуть поезд.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что с 11 декабря билеты на электрички, курсирующие по Татарстану, в пути следования можно приобрести только за наличные средства. Причина этого - отсутствие устойчивого Интернет-соединения, говорят в пассажирской компании «Содружество».

При отказе оплатить проезд наличными пассажир должен будет покинуть поезд на ближайшей станции и заплатить штраф.

Так, приобрести билет на электричку при помощи банковской картой теперь можно только на кассах или в соответствующих автоматах.