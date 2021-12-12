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Общество12 декабря 2021 7:40

С начала года число безработных в Казани уменьшилось на 12 тысяч

На данный момент в центрах занятости населения города числятся 5 222 человека
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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На одного безработного в столице Татарстана приходятся три вакансии.

На одного безработного в столице Татарстана приходятся три вакансии.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

По последним данным, в Казани официально безработными числятся 5 222 человека, что на 12 тысяч меньше той цифры, что была в начале года. На одного безработного в городе приходятся три вакансии, в основном в сфере производства, строительства, транспорта, здравоохранения, образования и науки, заявил накануне во время совещания в Кабмине Татарстана мэр столицы республики Ильсур Метшин.

По словам градоначальника, уровень безработицы в Казани на данный момент держится на отметке в 0,81% от численности рабочей силы.