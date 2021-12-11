С тонкого льда на реке Волга были эвакуированы трое рыбаков

Фото: МЧС Татарстана

Днем в субботу, 11 декабря, на реке Волга у поселка Камское Устье трое рыбаков - двое из Волжска, один - из Верхнего Услона - оказались на тонком льду в нескольких сотнях метров от берега. Вокруг мужчин были полыньи, несмотря на которые, один из них решил самостоятельно спастись, но провалился под воду. Выбраться ему помогли товарищи.

Прибывшие на место на судне на воздушной подушке сотрудники МЧС эвакуировали рыбаков. Он медицинской помощи мужчины отказались.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

- Сотрудники административной комиссии муниципального образования составили протокол об административном правонарушении ст. 3.10 КоАП РТ о запрете выхода на лёд толщиной менее 7 сантиметров. Штраф по данной статье составляет от 1500 до 2000 рублей, - сообщает пресс-служба МЧС республики.