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Происшествия11 декабря 2021 17:21

Казанец получил ожоги в результате пожара на улице Качалова

Четверо его соседей самостоятельно вышли на улицу до приезда сотрудников МЧС
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Причина произошедшего устанавливается.

Причина произошедшего устанавливается.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Около пяти часов вечера в субботу, 11 декабря, в одной из квартир пятого этажа дома №103 на улице Качалова в Казани начался пожар. До прибытия пожарных на улицу самостоятельно эвакуировались четыре человека.

Пожарные спасли из квартиры, в которой горели вещи, одного человека. С ожогами тела 5% он был госпитализирован в РКБ Татарстана.

- Площадь горения составила 2 квадратных метра. Причина пожара устанавливается, - сообщают в МЧС республики.