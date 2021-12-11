Казанец получил ожоги в результате пожара на улице Качалова

Причина произошедшего устанавливается. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около пяти часов вечера в субботу, 11 декабря, в одной из квартир пятого этажа дома №103 на улице Качалова в Казани начался пожар. До прибытия пожарных на улицу самостоятельно эвакуировались четыре человека.

Пожарные спасли из квартиры, в которой горели вещи, одного человека. С ожогами тела 5% он был госпитализирован в РКБ Татарстана.

- Площадь горения составила 2 квадратных метра. Причина пожара устанавливается, - сообщают в МЧС республики.