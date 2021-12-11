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Общество11 декабря 2021 12:52

3,5 тысячи иностранных студентов не вернулись на обучение в КФУ из-за COVID-19

Из 7 450 студентов очной формы в России находится 4 041 учащийся
Инзиля ШАКИРОВА
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До конца лета этого года в Россию могли попасть иностранные студенты только из тех стран, с которыми было открыто регулярное авиасообщение.

До конца лета этого года в Россию могли попасть иностранные студенты только из тех стран, с которыми было открыто регулярное авиасообщение.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за пандемии COVID-19 в Казанский федеральный университет на обучение не смогли вернуться около 3,5 тысяч иностранных студентов, сообщает РБК. Это произошло также из-за того, что билеты на перелет дорожают, а визы для посещения стран готовятся дольше, чем обычно.

Из 7 450 студентов очной формы в КФУ на учебу вернулись 4 041 учащийся. В целом, ни один крупный российский вуз не принял всех обучающихся иностранных студентов.