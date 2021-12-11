Ярмарки будут работать во многих районах города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 11 декабря, в Казани проходят традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Приобрести продукцию татарстанских фермеров можно с 6:00 до 12:00.

На площадках можно найти свежее мясо, деревенскую сметану, разливное молоко, колбасные изделия, сыр, масло, яйца, овощи, мед, сахар и другую фермерскую продукцию, произведенную местными аграриями.

Для покупок открыты 15 торговых точек по всему городу. Так, на ярмарку можно прийти по следующим адресам: улица Беломорская, 69, улица Ленинградская, 27, улица Дементьева, 7, улица Татарстан, 53, улица Чехова, 2, улица Краснококшайская, 150/2, улица Революционная, 12, улица Батыршина, 20, улица Шамиля Усманова, 1, улица Академика Лаврентьева, 10, на проспекте Ямашева, 71а, улица Фучика, 72, ул. Зорге, 66, улица Аграрная, 2 и улица Липатова, 7.