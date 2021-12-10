Татарстанцы определили направления работы министерств республики на 2022 год

Участие в голосовании приняло 38 тысяч человек. Фото: tatarstan.ru

Жители Татарстана с помощью онлайн-голосования определили основные направления работы министерств и государственных ведомств на 2022 год. Участие в голосовании приняло 38 тысяч человек, 5 тысяч из которых оставили развернутые комментарии со своими предложениями.

Так, приоритетом для Минобрнауки республики участники выбрали усиление психологической поддержки детей и школьников. Для этого в образовательных учреждениях проведут мероприятия по противодействию психологическому насилию, буллингу и защите детей от воздействия криминальных субкультур.

В работе Министерства молодежи особое внимание уделят трудоустройству молодежи в свободное от учебы время. Также разработают программы по развитию психологической помощи и профилактике деструктивных явлений среди молодежи в интернете.

В Минздраве в 2022 году особое внимание уделят злокачественным новообразованиям на ранних стадиях и увеличению охвата диспансерным наблюдением детей с сердечно-сосудистой патологией.