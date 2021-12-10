«Рубин» получил штраф за нецензурные кричалки фанатов

Также штраф в размере 10 тысяч рублей получил исполнительный директор «Рубина» Олег Яровинский за выход за пределы технической зоны. Фото: rubin-kazan.ru

Контрольно-дисциплинный комитет РФС оштрафовал футбольный клуб «Рубин» за матерные кричалки болельщиков казанской команды на 20 тысяч рублей. Инцидент произошёл во время дерби против «Нижнего Новгорода».

Также штраф в размере 10 тысяч рублей получил исполнительный директор «Рубина» Олег Яровинский за выход за пределы технической зоны. Полузащитник казанцев Солтмурад Бакаев должен будет заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за нарушение санитарного регламента.