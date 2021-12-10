В Казани наказали сразу девять водителей, дрифтовавших у торгового центра

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Накануне в полицию Казани поступило сообщение о том, что на парковке одного из торговых центров девять автомобилей нарушают ПДД. Прибывшие на место правоохранители, увидели как водители дрифтуют, угрожая жизни и здоровью других людей.

В отношении нарушителей составили 14 административных протоколов: четыре - за непристегнутые ремни безопасности, два - за управление неисправной машиной, два - за управление машиной с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением, два - за сильную тонировку стекол, один - за начало движения, перестроение, поворот, разворот и остановку без "поворотника", один - за нарушение пешеходом или пассажиром ПДД и еще два - за езду без страховки, сообщает МВД Татарстана.