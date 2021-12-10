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Происшествия10 декабря 2021 11:39

В Ульяновске гость избил хозяина квартиры, запретившего ему включить музыку

Возбуждено уголовное дело
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Подозреваемый признал свою вину.

Подозреваемый признал свою вину.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 9 декабря, жительница Ульяновска решила навестить своего брата. Приехав к нему, женщина увидела, что дверь квартиры открыта, а окровавленный родственник лежит на полу одной из комнат. Об увиденном горожанка поспешила сообщить в полицию.

- Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 40-летнего неработающего местного жителя. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что во время распития спиртных напитков с потерпевшим, решил включить музыку, но хозяин квартиры запретил ему. Замечание не понравилось гостю, и он стал избивать руками и ногами оппонента, - говорят в МВД по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".