В Татарстане выявили еще 185 случаев COVID-19

33 505 ранее инфицированных местных жителей выздоровели, 1 325 - скончались. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на пятницу, 10 декабря, в Татарстане выявлено 40 229 случаев COVID-19, в том числе 185 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (92 человека), Альметьевского района (29) и Набережных Челнов (17). Госпитализация накануне потребовалась 74 больным, сообщает Минздрав республики.

На сегодняшний день 33 505 ранее инфицированных местных жителей выздоровели, 1 325 - скончались. Первый компонент вакцины от вируса в регионе получили 2 189 735 человек, второй - 1 855 123. Повторную вакцинацию прошли 98 194 татарстанца.