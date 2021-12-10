После введения QR-кодов оборот точек общепита в Татарстане упал на 200 миллионов рублей

С 11 октября в регионе действуют антиковидные меры, предполагающие допуск в кафе и рестораны только привитых от посетителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что в октябре оборот точек общепита в Татарстане составил порядка 4,2 миллиардов рублей, что на 200 миллионов меньше, чем в сентября. Напомним, с 11 октября в республике действуют антиковидные меры, предполагающие допуск в кафе и рестораны только привитых от COVID-19 посетителей.

Вместе с тем, в период с января по октябрь текущего года оборот точек общепита в регионе составил более 38 миллиардов рублей, что на 21% больше, чем годом ранее, сообщает Татарстанстат.