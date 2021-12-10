В Марий Эл создадут Управление транспортом

В работе новому ведомству будет помогать Миндортранс региона. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Марий Эл появится Управление транспортом. Соответствующее постановление накануне подписал глава республики Александр Евстифеев.

Согласно документу, в штате нового ведомства будут числиться 24 сотрудника. Под их контроль попадут некоммерческие перевозки в сфере транспортного обслуживания местных жителей.

Для работы Управление транспорта задействует спутниковые системы навигации Глонасс и ГлонассGPS. В реализации целей ведомству будет помогать Миндортранс региона.