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Общество10 декабря 2021 7:53

В Марий Эл создадут Управление транспортом

Оно будет контролировать некоммерческие перевозки местных жителей
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В работе новому ведомству будет помогать Миндортранс региона.

В работе новому ведомству будет помогать Миндортранс региона.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Марий Эл появится Управление транспортом. Соответствующее постановление накануне подписал глава республики Александр Евстифеев.

Согласно документу, в штате нового ведомства будут числиться 24 сотрудника. Под их контроль попадут некоммерческие перевозки в сфере транспортного обслуживания местных жителей.

Для работы Управление транспорта задействует спутниковые системы навигации Глонасс и ГлонассGPS. В реализации целей ведомству будет помогать Миндортранс региона.