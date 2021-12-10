СУ СКР по Татарстану: в Набережных Челнах мужчина убил экс-возлюбленного сожительницы

Свою вину задержанный признал. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 9 декабря, в квартире одного из домов в переулке Гайдара в Набережных Челнах было обнаружено тело 37-летнего мужчины с открытой черепно-мозговой травмой. По подозрению в убийстве задержан 49-летний местный житель.

По версии следствия, пьяный потерпевший пришел в квартиру бывшей возлюбленной, чтобы занять денег. В тот же момент с прогулки вернулся нетрезвый сожитель женщины. Приревновав ее к гостю, он принялся избивать последнего молотком и другими предметами.

После, угрожая расправой, подозреваемый увел сожительницу и ее сына из дома. Утром женщина обнаружила, что потерпевший скончался.

Свою вину задержанный признал.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.