Три километра залива в Ульяновской области очистят за 82 миллиона рублей

Средства выделят из федерального бюджета. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Юрманский залив в Чердаклинском районе Ульяновской области планируется очистить за 82 миллиона рублей федреального бюджета. Ранее с соответствующей просьбой к властям региона обратились местные жители. Реализация проекта назначена на 2022 год.

Расчистке подлежат около трёх километров залива. Объём изымаемых иловых отложений составит 160 тысяч кубометров. В рамках работ среди прочего будут улучшены рекреационные возможности залива, а также очищена береговая линия и предотвращено цветение сине-зеленых водорослей, сообщает Минприроды области.