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Общество10 декабря 2021 6:47

Три километра залива в Ульяновской области очистят за 82 миллиона рублей

Реализация проекта назначена на 2022 год
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Средства выделят из федерального бюджета.

Средства выделят из федерального бюджета.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Юрманский залив в Чердаклинском районе Ульяновской области планируется очистить за 82 миллиона рублей федреального бюджета. Ранее с соответствующей просьбой к властям региона обратились местные жители. Реализация проекта назначена на 2022 год.

Расчистке подлежат около трёх километров залива. Объём изымаемых иловых отложений составит 160 тысяч кубометров. В рамках работ среди прочего будут улучшены рекреационные возможности залива, а также очищена береговая линия и предотвращено цветение сине-зеленых водорослей, сообщает Минприроды области.