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Общество10 декабря 2021 5:38

В Набережных Челнах строить балконы можно только с согласия всех жильцов дома

В противном случае соответствующие органы потребуют сноса конструкции
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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За демонтаж незаконной конструкции придется заплатить.

За демонтаж незаконной конструкции придется заплатить.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Набережных Челнов разъяснили вопросы перепланировки и строительства дополнительных конструкций в многоквартирных домах. Так, гражданам нельзя устанавливать балконы без согласия всех соседей. А вот козырьки на верхних этажах лучше сносить.

Согласие всех жильцов на строительство балкона получить тяжело, но вполне реально. При соблюдении всех условий разрешение выдается, сообщают «Челнинские известия». В противном случае соответствующие органы потребуют сноса конструкции. За демонтаж придется заплатить.