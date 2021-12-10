В Набережных Челнах строить балконы можно только с согласия всех жильцов дома

За демонтаж незаконной конструкции придется заплатить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Набережных Челнов разъяснили вопросы перепланировки и строительства дополнительных конструкций в многоквартирных домах. Так, гражданам нельзя устанавливать балконы без согласия всех соседей. А вот козырьки на верхних этажах лучше сносить.

Согласие всех жильцов на строительство балкона получить тяжело, но вполне реально. При соблюдении всех условий разрешение выдается, сообщают «Челнинские известия». В противном случае соответствующие органы потребуют сноса конструкции. За демонтаж придется заплатить.