Коллективный иммунитет от COVID-19 в Татарстане достиг 72%

В ведомстве подчеркнули, что несмотря фактическое снижение, темп заболеваемости остается весьма высоким - более 280 случаев коронавируса ежедневно. Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние две недели в Татарстане фиксируется снижение уровня заболеваемости COVID-19 на 5% и 8% соответственно. Об этом в ходе прямого эфира рассказала главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

При этом она отметила, что темп заболеваемости остается весьма высоким. Ежедневно регистрируется более 280 случаев вируса..

Количество зараженных увеличивалось весь октябрь, а в ноябре и вовсе превысило показатели прошлого месяца более чем в два раза.