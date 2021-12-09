Госдума приняла во II чтении законопроект, затрагивающий наименование должности президента Татарстана

Ранее депутаты региона не поддержали документ, отметив, что он нарушает принципы Конституции России. Фото: Евгения ГУСЕВА

В четверг, 9 декабря, Госдума приняла во II чтении законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который, среди прочего, предлагает называть руководителей регионов страны исключительно главами, снять ограничение по количеству их сроков и упростить процедуру их досрочной отставки в связи с утратой доверия.

Большинство из отправленных депутатами Татарстана поправок были отклонены, в том числе та, что касалась переименования должности президента республики. Напомним, ранее региональный Госсовет не поддержал законопроект, заметив, что он нарушает принципы федеративного государства, заложенные в Конституции России.

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